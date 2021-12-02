Банк России не ждет двузначной цифры ключевой ставки в 2022 году. Как передает ТАСС, об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в четверг на форуме Reuters Next.

«Согласно нашему сценарию, годовая инфляция в следующем году составит 4—4,5%. Поэтому мы не видим вероятности достижения ключевой ставкой двузначного числа в следующем году», — пояснила она.

ЦБ также планирует уточнить базовый прогноз ключевой ставки в декабре после данных по ноябрьской инфляции. «Мы ждем месячных данных [по инфляции] за ноябрь, возможно, обновим наши оценки, когда проанализируем их. Но сейчас оцениваем, что мы ближе к верхней границе диапазона в рамках нашего базового сценария», — сказала глава ЦБ.

При этом увеличение ставки будет ограничено максимум 100 базисными пунктами, добавила она. Согласно базовому сценарию ЦБ РФ, ключевая ставка в 2023 году будет находиться в районе 7,3—8,3% годовых. Регулятор также может начать понижать ключевую ставку быстрее базового прогноза, если дезинфляционные факторы будут преобладать, отметила глава ЦБ.

Она добавила, что регулятор рассчитывает на возвращение инфляции к 4—4,5% в 2022 году, а ключевой ставки ЦБ к нейтральному диапазону — в 2023-м.



По словам Набиуллиной, ЦБ принимает во внимание не только экономические, но и политические риски, при этом регулятор готов и к ужесточению монетарной политики США.