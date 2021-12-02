Самыми востребованными на финансовом рынке сейчас являются профессии, связанные с IT, кибербезопасностью и финансовыми технологиями, рассказал зампред Банка России Руслан Вестеровский.

«В принципе, все, что связано с IT, кибербезопасностью, финансовыми технологиями — это топ. Собственно, то, на что можно смотреть, и не только сейчас, но и в будущем», — сказал он в интервью YouTube каналу НИУ ВШЭ.

Зампред ЦБ отметил, что востребованы будут такие навыки, как способность решать сложные задачи, работать в команде, находить нестандартные кейсы и их решения.