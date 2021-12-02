Банк России из-за пандемии перевел на дистанционный режим работы половину сотрудников, в будущем может оставить примерно 30% штата на «удаленке», заявил зампред регулятора Руслан Вестеровский.

«Мы сейчас делаем стратегию на следующие три года, посмотрели тренды — цифровизация. COVID, конечно, наложил очень серьезный отпечаток, даже такая классическая организация, как Банк России, половину сотрудников перевела на дистанционку. Думаю, в будущем у нас примерно 30% в таком же режиме будет работать», — сказал он YouTube-каналу НИУ ВШЭ.

По данным годового отчета ЦБ, численность персонала регулятора в 2020 году составляла 49,4 тыс. человек.