Курсы доллара и евро изменяются разнонаправленно в ограниченном диапазоне на утренних валютных торгах в пятницу, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 8:28 мск курс доллара расчетами «завтра» составил около 73,71 рубля, что на 7 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 83,29 рубля (минус 1 копейка).

Диапазоны по курсам с начала торгов составляют 73,7—73,95 рубля за доллар и 83,26—83,67 рубля за евро.



С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.