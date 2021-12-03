📰 Бизнес предупредил об угрозе дефицита электроники, пишут «Известия» со ссылкой на Ассоциацию торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники. Причиной этому может стать обострение конфликта между Samsung и компанией Sqwin AG, считающей, что в Samsung Pay незаконно используется ее патент. Российская ассоциация электронных коммуникаций, в свою очередь, попросила ЦБ и Роспатент вмешаться в ситуацию. Патентный спор может привести к ограничению развития отечественного платежного рынка, в частности с использованием карт «Мир», считают эксперты.

📰 В 2021 году цены на одежду и обувь выросли на 10—15%, а в 2022-м — могут прибавить еще 15—25%, пишут «Известия» со ссылкой на прогнозы аналитиков Fashion Consulting Group. В ретейле рост цен подтверждают. Причины — в повышении стоимости тканей и фурнитуры, а также в подорожании логистических услуг. При этом средний чек у большинства ретейлеров без учета появления новых категорий увеличился незначительно. В Минпромторге отметили: подобная статистика о повышении цен встречается в период, предшествующий выходу новых коллекций или обновлению ассортимента одежды перед следующим сезоном.

📰 В декабре ожидается несколько сценариев развития для российского рубля, и пока рынок не дал четкого понимания, к чему он приготовился, рассказал «Известиям» трейдер, финансовый аналитик Артем Звездин. Однако, по его мнению, при существующих условиях скорее зима будет достаточно мягкой для рубля. Фактором, который «придаст уверенности рублю», он назвал «развивающийся энергетический кризис в Европе, который также перешел и на Китай». При этом, по словам Звездина, ждать тотального укрепления рубля не стоит: рубль просто некоторое время будет в стабильном состоянии, подчеркнул он.

📰 Более ста технологических компаний в ближайшие три года могут получить гранты размером до 250 млн рублей на доработку своих продуктов до требований крупных корпораций-заказчиков, пишет «Коммерсант». Деньги получат проекты, использующие технологии, отнесенные чиновниками к числу 12 приоритетных — таким как искусственный интеллект, сети 5G, квантовые вычисления и так далее. Такой механизм «доращивания» стартапов станет частью федерального проекта по поэтапной поддержке и выводу на IPO будущих новых технологических лидеров. Проект соответствующего постановления правительства размещен на портале regulation.gov.ru.

📰 Компания «МТС» будет финансировать компанию совладельца киносети «Каро» Пола Хета, его партнера Михаэля Шлихта и бывшего главы Росимущества Дмитрия Пристанскова, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на кинорынке. Компания будет производить на деньги МТС кино и сериалы, но для сторонних заказчиков. По данным Kartoteka.ru, подконтрольные МТС «Телеком проекты» 9 ноября получили 25% в ООО «Монументал вижн». Еще 75% остались у ООО «Юнайтед филммейкерс», в котором Пристанскову принадлежит 34%, его партнерам — по 33%. Но и эта доля находится в залоге у «Телеком проектов».



📰 Расширенный список противопоказаний к вакцинации от коронавируса может появиться в середине декабря, пишут «Известия» со ссылкой на источники, близкие к системе здравоохранения. Вероятно, его включат в обновленные временные рекомендации Минздрава по вакцинации. По словам врачей, показаний для постоянного медотвода не так много. Прививку можно делать даже пациентам с онкологией в стадии ремиссии и людям с аутоиммунными заболеваниями, если они компенсированы и получают адекватную терапию. В Москве в пилотном режиме уже заработала система получения медотвода через портал госуслуг.



📰 Минфин США во взаимодействии с Госдепартаментом ввел пятый с августа 2020 года пакет финансовых санкций против Белоруссии, пишет РБК . Одним из его ключевых элементов стали секторальные санкции против белорусского государственного долга: санкционное подразделение Минфина США OFAC запретило американским гражданам и организациям предоставлять новые займы Министерству финансов и Банку развития Белоруссии (принадлежит правительству) или покупать новые облигации обеих госорганизаций сроком более чем на 90 дней. Эти ограничения распространяются на кредиты и облигации в любой валюте.

📰 Мировые цены на продукты продолжают расти под влиянием активного спроса, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на данные ФАО ООН. За год их индекс вырос на 27,3%, до максимального значения с 2011 года. Поскольку де-факто предыдущий цикл модернизации агропроизводства на ключевых рынках уже практически завершен, в перспективе рост цен на продовольствие может ускориться. Необходимость трансформации агрорынка в РФ признают, тема агрофудбиотеха на днях обсуждалась на аграрном форуме РСПП. Однако базовая проблема этого направления пока связана с непониманием темы государством и инвесторами, уверены эксперты.



📰 Празднование Нового года в центре Москвы может быть частично ограничено, пишут «Ведомости» со ссылкой на собеседника, близкого к мэрии столицы, и федерального чиновника. В отличие от допандемийных лет в ночь на 1 января 2022 года не будут закрывать Тверскую улицу для народных гуляний, празднования в центре города не планируется, говорит близкий к мэрии Москвы собеседник. Но в других районах города будет открыто около 20 новогодних площадок. По словам собеседника, введение QR-кодов в ресторанах на сам Новый год пока не планируется. Однако Новый год будет почти через месяц, и планы могут поменяться, отметил он.

