Фондовые торги в РФ стартовали в пятницу в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:08 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,7% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 975,07 пункта. Индекс РТС повысился на 0,55% — до отметки 1 699,42.

Главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов перед началом торгов спрогнозировал, что «политика и нефть поддержат рублевые активы в первой половине дня».

В частности, относительно «политики» поясняется, что «в актив нашему рынку можно записать и встречу главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Любые официальные контакты с США рынок сейчас будет воспринимать позитивно».



«Однако нельзя исключить, что во второй половине дня по рынку пройдет фиксация прибыли в канун выходных, — предупреждает эксперт. — Ярко выраженного тренда на рынке нет, и даже небольшую прибыль имеет смысл фиксировать».