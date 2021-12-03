Московская биржа и «Биржа СПБ» подвели итоги торгов в ноябре 2021 года.

Как сообщается на сайте Московской биржи, общий объем торгов на ее рынках вырос на 11,7% по сравнению с ноябрем 2020 года и составил 91 трлн рублей.

«Лучшую динамику продемонстрировали срочный рынок (рост на 44,1%), рынок акций (рост на 29,1%) и денежный рынок (рост на 19,2%). Объем операций на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов увеличился в 9,6 раза, на рынке драгоценных металлов — в 2,5 раза», — сообщает торговая площадка.

Общий объем торгов на фондовом рынке сократился с 5 трлн 289,8 млрд рублей в ноябре прошлого года до 4 трлн 683,2 млрд рублей, в том числе объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями уменьшился с 2 трлн 789,6 млрд до 1 трлн 455,9 млрд.

Объем торгов на валютном рынке составил 26,1 трлн рублей против 27,3 трлн в ноябре 2020 года.

В свою очередь «СПБ Биржа», ведущий организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке, отчиталась о рекордных результатах ноября.

«Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов по группе инструментов «иностранные ценные бумаги» на «СПБ Бирже» по итогам ноября 2021 года составил рекордные 40,93 млрд долларов, что на 32,52% больше, чем в октябре 2021 года <…>, и на 62,33% больше, чем в ноябре 2020 года», — сообщила биржа.

За 11 месяцев объем торгов составил 363,85 млрд долларов (плюс 168,28% в годовом выражении).

Среднедневной объем торгов по группе инструментов «иностранные ценные бумаги» в ноябре увеличился на 26,5% по сравнению с октябрем.



Количество активных счетов инвесторов в ноябре выросло на 7,69% и превысило 909,6 тыс.

Сделки в ноябре заключались с 1 661 акцией и депозитарной распиской иностранных эмитентов, а также с 22 еврооблигациями.