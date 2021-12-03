Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии и бывший советник президента Сергей Глазьев предложил бороться с инфляцией с помощью экспортных пошлин на сырьевые биржевые товары, по которым наблюдается рост цен, пишут «Ведомости» , уточняя, что такое мнение он высказал в ходе выступления на Евразийском конгрессе.

По его словам, принимаемые сейчас меры для борьбы с инфляцией спорны: «Мне кажется, самым лучшим способом было бы защитить нашу экономику от инфляционной волны из-за рубежа — использовать тот инструмент, который мы активно применяли в 1992—1993 годы — ввести экспортные пошлины на биржевые товары, по которым идет вздувание цен», — сказал он.

Министр ЕЭК предложил за счет дополнительных доходов профинансировать целевые инвестиционные программы, в частности нарастить импортозамещение, что, в свою очередь, позволит насытить рынок товарами и снизить инфляцию уже за счет роста предложения собственных товаров.

Частично правительство уже следует рекомендациям Глазьева: со 2 июня в России действует механизм зернового демпфера, предусматривающий плавающую пошлину на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя, которая рассчитывается на основе ценовых индикаторов при цене отсечения для пшеницы 200 долларов за тонну, для кукурузы и ячменя — 185 долларов за тонну; размер пошлины составляет 70% от превышения этого показателя.

Глазьев на сессии также отметил, что монетарные власти в России создают условия для кредитования экономики по очень высоким процентным ставкам, что не соотносится с мировым опытом. Ставки остаются выше нормы рентабельности по большей части для отраслей промышленности, из-за этого российские предприятия часто не выдерживают конкуренции, заключил экс-советник президента.