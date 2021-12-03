Россияне стали активнее покупать дорогостоящие товары на фоне пандемии и инфляции, пишет РБК со ссылкой на данные мониторинга социально-экономического положения, размещенного Росстатом. За год выросли продажи автомобилей, часов, ювелирных украшений, причем скупать их начали еще в прошлом году, часть которого прошла в локдаунах.

Так, за январь — сентябрь 2021 года часов было продано на 37,5% больше, чем за аналогичный период 2020-го, мобильных телефонов — на 27,9%, ювелирных изделий — на 26,6%, автомобилей — на 24,8%. Речь идет о сравнении в сопоставимых ценах, то есть в реальном выражении.

Отмечается, что в сравнении с аналогичным периодом допандемийного 2019 года россияне приобрели более чем в полтора раза больше часов и смартфонов, а также компьютеров (последнее отчасти могло быть спровоцировано переходом компаний на удаленный режим работы), следует из данных, предоставленных Росстатом. Продажи автомобилей тоже показали прирост по отношению к доковидному периоду, увеличившись более чем на четверть.

«СберИндекс»: дополнительные траты россиян в дни распродаж составили 63 млрд рублей Потребительский спрос полностью восстановился после карантинной недели, а в дни распродаж 11 и 12 ноября дополнительные траты россиян составили 63 млрд рублей, отмечают аналитики «СберИндекса» — аналитического портала СберБанка.

На мобильные телефоны, компьютеры, стиральные машины, автомобили, ювелирные изделия приходится более 11% всех розничных продаж. В то же время, согласно методологии ведомства, продажа товаров учитывается по полной стоимости (даже в случае скидок), а ЦБ еще в 2017 году указывал, что дефлятор, с помощью которого Росстат вычисляет оборот в сопоставимых ценах, не совсем корректно учитывает многочисленные торговые акции.

О наблюдающемся повышенном спросе покупателей на предметы роскоши, дорогостоящую технику и украшения на форуме «Россия зовет!» говорила гендиректор крупнейшего в стране маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук. При этом на повседневных товарах клиенты экономят, подчеркнула она. «Мы видим, что у нас очень сильно растет потребление шуб, холодильников, стиральных машин, ювелирных изделий. Такая противоречивая динамика. На то, что потребляется каждодневно, цены падают, а с другой стороны, люди вкладывают все сбережения в то, что они привыкли считать надежным вложением», — сказала Бакальчук.

Тенденцию экономии на повседневных вещах косвенно подтверждает и статистика объемов продаж: по сравнению с прошлым годом на 2—5% упали продажи в сопоставимых ценах куриного мяса, яиц, соли, муки, макарон. В целом оборот розничной торговли за девять месяцев 2021 года увеличился на 8,4% в реальном выражении по сравнению с тем же периодом годовой давности.

Такая потребительская стратегия — экономить на повседневных вещах и покупать дорогостоящие — проявилась из-за неопределенности пандемийного времени, объяснил заместитель директора института «Центр развития» НИУ «ВШЭ» Валерий Миронов.