ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 4 декабря.

Курс доллара понизился на 32,11 копейки, составив 73,7426 рубля (74,0637 рубля на 3 декабря). Курс евро снизился на 56,99 копейки, до 83,2406 рубля (83,8105 рубля на 3 декабря).

На валютных торгах Московской биржи на 14:01 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 6 копеек и составил 73,7 рубля. Евро на тот же момент времени подорожал на 6 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 83,36 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 73,52—73,95 рубля за доллар и 83,08—83,67 рубля за евро.