Заключение новых соглашений с ретейлерами и производителями о сдерживании цен на продукты питания не планируется. Об этом ТАСС сообщил заместитель промышленности и торговли России Виктор Евтухов в кулуарах Национального дня РФ на выставке «Экспо-2020».

«Нет [не планируется]. Считаем, что сейчас достаточно эффективно сложилась работа с производителями продуктов питания, с сетями, — сказал он. — Сети очень ответственно подходят — минимальные наценки, поэтому пока ни о каких соглашениях речи не идет».

В декабре 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Соглашения действовали с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года. В марте правительство РФ продлило соглашения о стабилизации цен на сахарный песок до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло — до 1 октября 2021 года.

Соглашения предусматривали, что отпускные цены на сахар на заводах-производителях должны быть не выше 36 рублей, на подсолнечное масло — не должны превышать 95 рублей. В рознице цены на сахар не должны быть выше 46 рублей, на масло — не превышать 110 рублей.

В ноябре 2021 года вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе подготовить предложения по сдерживанию цен на сахар и подсолнечное масло в России с учетом мирового тренда повышения цен на продовольствие.