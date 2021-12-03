Минфин в декабре направит на покупку иностранной валюты и золота 502 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении ведомства «О нефтегазовых доходах и проведении операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке» .

Объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в связи с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем прогнозируется в декабре на уровне 396,8 млрд рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам ноября 2021 года составило плюс 105,2 млрд рублей. Значительная корректировка по итогам последних месяцев обусловлена опережающим ростом экспортных цен на газ, поясняют в Минфине.

«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 502 млрд рублей», — указано в сообщении.



Как уточняется, операции будут проводиться в период с 7 декабря 2021 года по 13 января 2022-го. Соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит 22,8 млрд рублей в эквиваленте.