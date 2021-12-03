Росбанк увеличил ставки по специальному вкладу для посетителей Банки.ру «150 лет надежности» на 0,25 процентного пункта. Максимальная доходность по депозиту при оформлении на Банки.ру составит 8,75% годовых. Чтобы воспользоваться этим предложением, необходимо предварительно получить промокод.

Вклад на выгодных условиях доступен с 3 по 31 декабря 2021 года.

Минимальная сумма вклада — 50 тыс. рублей, максимальная — 5 млн рублей. Доходность зависит от срока размещения средств: чем больше срок, тем выше процентная ставка. При открытии вклада на год доходность по нему составит 8,5%, на полтора года — 8,75% годовых.

Вклад сберегательный — дополнительные взносы и расходные операции по нему не предусмотрены. Накопленные проценты выплачиваются в конце срока.

Открыть вклад могут клиенты, у которых на дату обращения в течение последних 30 дней отсутствуют счета в Росбанке.

При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых.

Росбанк занимает 11-е место среди банков России по объему активов и 13-ю строчку в «Народном рейтинге» Банки.ру.

Банк входит в систему страхования вкладов — денежные средства на счете клиента застрахованы государством на сумму до 1,4 млн рублей включительно. Надежность банка подтверждена российским рейтинговым агентством «Эксперт РА» (ruAAA).

Офисы банка представлены в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ставрополе, Иркутске и в других городах России.

«Привлекательные ставки, доступная минимальная сумма вклада, широкая филиальная сеть банка», — перечисляет достоинства вклада эксперт по банковским вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.