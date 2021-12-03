Банк «Уралсиб» повысил ставки по сезонному срочному вкладу «Прибыльный сезон». Об этом в пятницу объявили в банке.

Как уточняется, теперь при размещении средств на 181 день ставка составляет 6,5% годовых, на 367 дней — 7,7%, на 1 100 дней — 8% годовых.

Вклад «Прибыльный сезон» можно открыть в любом офисе банка либо в онлайн-банке «Уралсиб Онлайн». Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Пополнение счета и расходные операции не предусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет.

«Продление невостребованного вклада на очередной срок осуществляется автоматически по процентным ставкам базового вклада «Доход» для офисов банка по соответствующим сумме, валюте и сроку», — указывают в «Уралсибе».