Основатель Tesla Илон Маск продал еще один пакет бумаг общей стоимостью более 1 млрд долларов, пишет РБК . За последний месяц он выручил от продажи акций 10,9 млрд долларов.

Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, Илон Маск реализовал опционы на покупку 2,1 млн акций Tesla по цене 6,24 доллара за бумагу и в тот же день продал более чем 934 тыс. бумаг по цене от 1 058 до 1 112 долларов. Продажа акций принесла ему около 1,01 млрд долларов.

Первый крупный пакет акций Tesla Маск продал 8 ноября. Перед этим, 6 ноября, он провел опрос в своем аккаунте в социальной сети Twitter о том, стоит ли ему продать 10% принадлежащих ему акций Tesla. Продажу акций Маск объяснил необходимостью выплаты налогов и сообщил, что продаст бумаги, если пользователи социальной сети одобрят такие действия. Более половины участников голосования высказались за продажу акций. После опроса в Twitter стоимость акций Tesla за неделю потеряли 15%, что стало самым сильным недельным падением с марта 2020 года.

Чтобы выполнить обещание о продаже 10% своих акций Tesla, Маску потребуется продать в общей сложности около 17 млн акций, или около 1,7% выпущенных бумаг Tesla. После продажи пакета бумаг в четверг у него осталось около 6,9 млн акций. На фоне продолжающихся продаж акций Маском бумаги Tesla за последний месяц подешевели примерно на 10%.

При этом, по подсчетам Reuters, с 8 ноября Маск исполнил опционы на покупку 10,7 млн акций Tesla, у него есть возможность купить еще около 10 млн акций по 6,24 доллара за бумагу. Срок действия опционов истекает в августе следующего года.