ЮниКредит Банк повысил ставки по специальному вкладу для посетителей Банки.ру «Твой выбор Плюс» на 0,5 процентного пункта.

Доходность депозита с учетом капитализации при размещении средств на полгода составит 8%, на год — 8,5% годовых. «Такое предложение занимает лидирующие позиции среди вкладов с аналогичными условиями на рынке», — комментирует эксперт по банковским вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.

Эффективные ставки по спецпредложению выше эффективных ставок, предлагаемых банком по аналогичному вкладу, на 0,7 п. п. Чтобы оформить вклад под повышенную ставку, нужно сначала получить промокод.

Минимальная сумма вклада составляет 250 тыс. рублей, максимальная — 10 млн рублей.

При заключении договора можно выбрать одну из двух опций: капитализацию либо ежемесячную выплату процентов на счет вкладчика. «В первом случае доходность по вкладу будет постоянно расти. Во втором доходность будет чуть ниже, зато вы сможете воспользоваться накопленной суммой в любой момент», — поясняет эксперт Банки.ру.

Дополнительные взносы по депозиту не предусмотрены. В случае досрочного изъятия средств проценты выплачиваются за время их фактического нахождения во вкладе по ставке 0,01% годовых.

Оформить депозит могут клиенты, не имеющие срочного вклада в банке и не имевшие его в течение 368 дней до даты подачи в банк заявки на «Твой выбор Плюс». Вклад открывается через мобильный банк или интернет-банк.

Воспользоваться спецпредложением можно до конца этого года.