Министерство финансов США сообщило, что приняло решение внести 12 стран в «контрольный список» полугодового отчета конгрессу, отслеживающего валютные интервенции на рынке.

«Министерство финансов обнаружило, что двенадцать стран заслуживают включения в «Мониторинговый список» основных торговых партнеров, валютная практика которых заслуживает пристального внимания: Китай, Япония, Корея, Германия, Ирландия, Италия, Индия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Мексика и Швейцария», — говорится в опубликованном в пятницу заявлении Минфина США.

В нем подчеркивается, что «неспособность Китая обнародовать данные о своих валютных интервенциях и более широкое отсутствие прозрачности в отношении ключевых характеристик механизма управления его обменным курсом» особенно выделяют его среди крупных экономик мира.

«Министерство финансов США будет внимательно следить за деятельностью государственных банков (КНР)», — подчеркнули в Минфине.

США под валютными манипуляторами понимают страны, которые осуществляют интервенции Центробанка, чтобы снизить курс национальной валюты.