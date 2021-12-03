Рекордные 14 млн кв. м недвижимости планируется ввести в эксплуатацию в Москве по итогам текущего года, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«В этом году Москва поставит исторический рекорд. В городе будет введено порядка 14 миллионов квадратных метров недвижимости. За год мы построили дома, в которых будут жить 200—250 тысяч жителей. Созданы десятки тысяч рабочих мест», — сказал Собянин на сессии «Города-2030. Прогресс человечества» на мероприятии «Форум России: определяя будущее» в рамках Национального дня РФ на выставке «Экспо-2020» в Дубае.

Кроме того, он отметил, что в столице реализуется «уникальная программа переселения жителей ветхих пятиэтажных домов в новое жилье». Так, по программе реновации к 2032 году 1 млн москвичей переедет из ветхих домов и бесплатно получит новые благоустроенные квартиры.

«Тем самым мы обеспечим социальную справедливость и вносим свой вклад в борьбу с неравенством, которое является серьезной проблемой современного мира», — добавил Собянин. Он также отметил, что благодаря недавно присоединенным к Москве территориям общая площадь города увеличилась в 2,5 раза.

«Но еще более важным является освоение старых депрессивных промышленных территорий. В ближайшее десятилетие правительство Москвы намерено реализовать крупнейшую в истории города программу редевелопмента старых заводских территорий, благодаря которой в Москве появятся десятки новых кварталов качественной застройки жильем, рабочими местами, социальной инфраструктуры, лучшей экологией», — сказал Собянин.