Рубль завершил основную валютную сессию пятницы отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 24 копейки к предыдущему закрытию и составил 73,885 рубля. С начала торговой сессии было проведено 38,5 тыс. сделок на 2,2 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,3—73,95 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 83,37 рубля, увеличившись на 7 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено почти 7 тыс. сделок на 378,4 млн евро по курсам от 83 до 83,6725 рубля за евро.

Фактор пятницы сдерживает рост рубля, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Несмотря на позитивный внешний фон, в пятницу рубль открылся вниз, но быстро перешел к повышению вслед за нефтяными ценами. В результате российская валюта обновила двухнедельный максимум, после чего стала корректироваться», — комментирует эксперт.