Рост ставок по депозитам и кредитам может оказать сдерживающее влияние на динамику страхового рынка в конце этого и начале следующего года. Об этом пишет Банк России в квартальном «Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков» .

Рост российского страхового рынка в III квартале замедлился более чем в два раза относительно II квартала 2021 года, когда действовал эффект низкой базы II квартала 2020-го из-за ограничительных мер, и составил 16,5%, сообщает регулятор. Тем не менее во всех основных сегментах взносы за июль — сентябрь 2021 года оказались выше уровня прошлого года, их общий объем превысил 461,9 млрд рублей.

Основным драйвером развития остается кредитное страхование жизни за счет сохранения высокого спроса на потребительские и ипотечные кредиты. Взносы по страхованию жизни заемщиков за III квартал увеличились почти на треть, до 40,1 млрд рублей, по страхованию от несчастных случаев и болезней — на 22%, до 67,8 млрд рублей.

«Значительный рост произошел также по договорам накопительного и инвестиционного страхования жизни. Он поддерживался интересом граждан к финансовым инструментам, альтернативным депозитам, и активным продвижением таких программ через банки. Рынок автокаско также увеличился — во многом из-за роста стоимости полиса вследствие повышения цен на автомобили и запчасти. Сегмент добровольного медицинского страхования продолжил восстанавливаться, но его объем по-прежнему заметно ниже докризисного значения», — указано в резюме информационно-аналитического материала.

Страховые выплаты росли в III квартале по всем основным видам страхования, кроме страхования имущества юридических лиц: совокупный показатель составил 203 млрд рублей.

«Прибыль российских страховщиков по итогам девяти месяцев 2021 года снизилась до 189,7 млрд рублей из-за отрицательной валютной переоценки активов на фоне укрепления рубля. В результате сократилась и рентабельность страховых компаний, хотя по-прежнему осталась на высоком уровне (рентабельность капитала — 22,8%, рентабельность активов — 5,2%)», — сообщают в ЦБ.

В обзоре уточняется, что речь идет о прибыли до налогообложения. Снижение показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 17,7%. В качестве еще одной причины снижения прибыли указано то, что «выплаты по договорам страхования выросли быстрее взносов, что привело к росту убыточности и снижению результатов по страхованию иному, чем страхование жизни». При этом почти половина прибыли пришлась на пять крупных компаний.