Банк ДОМ.РФ повысил ставки по накопительному счету. Как сообщила пресс-служба кредитной организации, максимальная доходность выросла на 1,5 процентного пункта до 7,5%, а промопериод с повышенным начислением процентов увеличен до трех месяцев.

«Главное преимущество накопительного счета от Банка ДОМ.РФ — возможность совершать пополнение и расходные операции без ограничений, получая доход на среднемесячный остаток по счету», — напомнили в банке.

Отмечается, что банк предлагает широкую линейку накопительных и сберегательных продуктов как в рублях, так и в иностранной валюте. В мобильном банке предусмотрен широкий функционал управления накопительными счетами и вкладами, включающий открытие счетов и депозитов, пополнение, а также частичное снятие средств.



Кроме того, добавили в финучреждении, при открытии вклада или накопительного счета на сумму свыше 100 тыс. рублей клиенту доступна банковская карта с бесплатным обслуживанием. По карте предусмотрен кэшбэк 5% при покупках в категориях «Путешествия», «Онлайн-развлечения» и «Дом», 1% в остальных категориях, а также бесплатные снятия в любых банкоматах и переводы в другие банки.