Общество немецкого языка (GfdS) признало словом 2021 года Wellenbrecher (буквально «волнорез»), которым обозначают все меры, принимаемые для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз организации.

«Слово 2021 года — «волнорез». Это слово означает все меры, которые были приняты, чтобы остановить четвертую волну пандемии коронавируса», — поясняют в GfdS.

Волнорезом называют гидротехнические сооружения на берегу водоемов, которые гасят энергию волнения воды в прибрежной зоне с целью снижения потенциальных разрушений. При этом в эпидемиологии в отношении динамики заболеваемости используется слово «волны», которыми называют рост заболеваемости с последующими пиком и снижением.

В Германии с августа-сентября продолжается рост заболеваемости, который местные эксперты считают четвертой волной пандемии для страны. Для «слома» волны вводятся ограничительные меры, которые и называют Wellenbrecher. Также словом Wellenbrecher можно называть человека, который соблюдает такие меры, подчеркивает GfdS. «Станьте волнорезом!» — приводит общество пример словоупотребления.

Как долго этот термин сохранится в активном пользовании, зависит от того, удастся ли окончательно подавить пандемию, подчеркивает GfdS.

По традиции GfdS назвало еще девять слов, которые в прошедшем году играли особую роль в общественной дискуссии. На втором месте идет «СолидАРность» (SolidAHRität) — это название благотворительной акции по поддержке пострадавших при разрушительных наводнениях на западе Германии в июле. Выделение букв «АР» связано с названием реки, в долине которой произошли наибольшие разрушения, — Ар (Ahr). На третьем месте — Pflexit: оно образовано по аналогии с Brexit, но первый корень происходит от Pflege (в данном случае — «сестринское дело»). Этим словом обозначают явление ухода из профессии младшего медицинского персонала из-за тяжелых условий работы и низкой оплаты труда, что является одной из центральных проблем в Германии на фоне пандемии.

В числе других слов первой десятки — Impfpflicht («обязательная вакцинация»), Lockdown-Kinder («дети локдауна», используется для обозначения всех детей, живших в условиях социальных ограничений), Booster («бустерная, дополнительная прививка от COVID-19»), freitesten («сдать отрицательный тест на коронавирус» для допуска на мероприятия или в заведения).



В прошлом году в Германии среди слов года были «коронавирусная пандемия» (Corona-Pandemie) и позаимствованный из английского «локдаун» — строгий режим ограничительных мер, как правило, с ограничением активности вне дома. Хотя официально в Германии режим ограничительных мер не называли локдауном и эти меры редко действительно соответствовали распространенному пониманию локдауна, журналисты и обычные граждане использовали именно это заимствованное слово для описания вводимых властями мер.