«Омикрон» может создать серьезные проблемы для мировой экономики и усугубить кризис, считает министр финансов США Джанет Йеллен. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на ее выступление на конференции Reuters Next .



По словам Йеллен, новый вариант вируса, который уже привел к введению некоторыми странами запретов на международные поездки, может усугубить инфляцию и кризис цепочек поставок. В то же время она отметила, что если вирус замедлит рост американской экономики, это в некотором роде снизит давление на инфляцию. Рост последней, по ее мнению, в значительной степени связан с пандемией коронавируса и «отчасти» с планом спасения американской экономики Байдена.

В то же время, как пишет The Guardian , западные правительства все больше беспокоятся по поводу нового варианта коронавируса. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) заявила, что новая волна пандемии увеличит существующую нагрузку на мировую экономику из-за неизменно высокого уровня инфляции.

Так, главный экономист ОЭСР Лоуренс Бун выделила два возможных сценария для мировой экономики. «Омикрон» вызывает больше перебоев в поставках и провоцирует более высокую инфляцию. В тех местах, где мы видим особенные трудности, мы должны использовать больше ограничений мобильности, в этом случае спрос может упасть, а инфляция — снизиться намного быстрее наших ожиданий», — сказала она.

Однако, если «омикрон» окажется опаснее предыдущих вариантов, по мнению Бун, правительства будут вынуждены вмешаться, чтобы смягчить удар по предприятиям и домашним хозяйствам. «Это может быть сценарий, при котором нам понадобится дополнительная фискальная поддержка на данном этапе», — добавила она.

Публикуя свой последний отчет об экономических перспективах, ОЭСР заявила, что восстановление мира после предыдущих блокировок продолжается, но эта динамика ослабла и становится все более несбалансированной.

Сергей МОЗГОЛОВ для Banki.ru

