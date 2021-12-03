«Омикрон» может создать серьезные проблемы для мировой экономики и усугубить кризис, считает министр финансов США Джанет Йеллен. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на ее выступление на конференции Reuters Next.

По словам Йеллен, новый вариант вируса, который уже привел к введению некоторыми странами запретов на международные поездки, может усугубить инфляцию и кризис цепочек поставок. В то же время она отметила, что если вирус замедлит рост американской экономики, это в некотором роде снизит давление на инфляцию. Рост последней, по ее мнению, в значительной степени связан с пандемией коронавируса и «отчасти» с планом спасения американской экономики Байдена.

В то же время, как пишет The Guardian, западные правительства все больше беспокоятся по поводу нового варианта коронавируса. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) заявила, что новая волна пандемии увеличит существующую нагрузку на мировую экономику из-за неизменно высокого уровня инфляции.

Так, главный экономист ОЭСР Лоуренс Бун выделила два возможных сценария для мировой экономики. «Омикрон» вызывает больше перебоев в поставках и провоцирует более высокую инфляцию. В тех местах, где мы видим особенные трудности, мы должны использовать больше ограничений мобильности, в этом случае спрос может упасть, а инфляция — снизиться намного быстрее наших ожиданий», — сказала она.

Однако, если «омикрон» окажется опаснее предыдущих вариантов, по мнению Бун, правительства будут вынуждены вмешаться, чтобы смягчить удар по предприятиям и домашним хозяйствам. «Это может быть сценарий, при котором нам понадобится дополнительная фискальная поддержка на данном этапе», — добавила она.

Публикуя свой последний отчет об экономических перспективах, ОЭСР заявила, что восстановление мира после предыдущих блокировок продолжается, но эта динамика ослабла и становится все более несбалансированной.

Сергей МОЗГОЛОВ для Banki.ru