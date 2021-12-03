Около 67 членов Всемирной торговой организации (на них приходится порядка 90% всей торговли услугами) заключили историческую сделку, которая может сократить торговые издержки на 151 млрд долларов в год. Об этом сообщает BBC .



Подписавшие стороны, в число которых входят Великобритания, США, ЕС и Китай, согласились сократить бюрократизм вокруг лицензирования и квалификации. По мнению экспертов, банковское дело, информационные технологии, телекоммуникации, строительство и машиностроение относятся к секторам услуг, которые могут получить наибольшую выгоду от сделки.

Международный политический форум Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подсчитал, что введение более мягких правил в странах G20 может снизить торговые издержки до 6%. В правительстве Великобритании заявили, что «как только новые правила вступят в силу, предприятия могут ожидать своевременной обработки заявок на лицензирование, принятия электронных копий квалификационных данных компетентными органами и прекращения необоснованных и скрытых платежей».

Сергей МОЗГОЛОВ для Banki.ru

