Распространение штамма «омикрон» может привести к снижению темпов восстановления мировой экономики. Об этом заявила в пятницу директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, выступая на онлайн-форуме Reuters Next.

Ее попросили прокомментировать последствия распространения нового штамма для восстановления мировой экономики. «Давайте будем предельно откровенны: новый штамм, который может распространиться очень быстро, в состоянии подорвать доверие. И в этом смысле мы, вероятно, увидим некоторые понижения сделанных нами в октябре прогнозов роста мировой экономики», — отметила она.

Как рассказала Георгиева, фонд «еще до появления этого нового штамма был обеспокоен тем, что восстановление [мировой] экономики, хотя и продолжается, теряет некоторый импульс». «Это связано с замедлением [темпов экономического] роста в двух странах, которые являются движущей силой [мирового экономического] роста: США и Китае. Поскольку штамм «дельта» [нового коронавируса] привел к [экономическим] потрясениям, он вызвал дополнительные задержки в [общемировом] производстве», — пояснила глава организации.

По ее словам, данная ситуация «усиливает расхождения между странами, восстанавливающимися быстрее, и другими, кто отстает от них». Георгиева добавила, что следующий год «станет более напряженным с точки зрения» задолженности стран по всему миру. Она указала на необходимость в кратчайшие сроки решать проблему задолженности бедных стран.

Кроме того, Георгиева заявила, что онлайн-саммит президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина стал позитивным сигналом для восстановления мировой экономики.



«Безусловно, это весьма позитивный сигнал. Все мы должны сосредоточиться на том, чтобы выйти из этого [экономического] кризиса», — отметила она, говоря о прошедшей в середине ноября встрече глав двух государств и восстановлении мировой экономики.

«Мы можем не только вместе выйти из этого [кризиса]. Это касается и вакцинации, и поддержки наиболее уязвимых частей мира с тем, чтобы справиться с кризисом, — подчеркнула Георгиева. — В то же время это (саммит) ускоряет наши действия по совместному преодолению другого кризиса — климатического».

«Так что это действительно очень позитивный сигнал, этот саммит», — заключила она.

16 ноября Байден и Си Цзиньпин провели онлайн-встречу, в ходе которой обсудили широкий перечень вопросов сотрудничества. Как сообщил МИД КНР, по итогам консультаций лидеры двух стран достигли консенсуса по ряду проблем и выразили обоюдную готовность к укреплению контактов. Это первая встреча двух лидеров с момента вступления Байдена в должность президента США в январе 2021 года. Ранее они обменивались посланиями и совершали телефонные звонки, последний разговор по телефону между Байденом и Си Цзиньпином состоялся 10 сентября.