Риски, связанные с резким падением курса лиры, следует свести к минимуму при расчетах РФ и Турции в нацвалютах, заявил РИА Новости председатель российско-турецкого делового совета при Торгово-промышленной палате РФ Ахмет Паланкоев.

Турецкая валюта, которая в начале года торговалась по курсу 7,4 лиры за доллар, подешевела за год почти на 50% до 13,9, а 23 ноября установила новый минимум, упав на 16%. Такое резкое падение лиры за сутки стало максимальным за последние 20 лет. Оно произошло после того, как 18 ноября Центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 15% с 16%, после чего президент страны Тайип Эрдоган в телеобращении вновь высказался за сокращение учетной ставки, утверждая, что это приведет к снижению инфляции.

«Волатильность рубля и особенно в последний период турецкой лиры высока. Для того чтобы минимизировать связанные с этим риски при расчетах в нацвалютах, мы готовим встречи представителей банков двух стран. Для этого есть финансовые инструменты, например хеджирование», — сказал Паланкоев.

По его словам, госструктуры должны выработать механизмы минимизации этих рисков, чтобы бизнесмены не стремились уходить в доллары и евро. «Принудительно заставлять бизнес, особенно частный, вести расчеты в национальных валютах, сложно. Надо, чтобы предприниматели были заинтересованы. Для разработки этих механизмов нужно встречаться и вырабатывать меры», — отметил Паланкоев. Он добавил, что обсуждается идея создания трансграничного клирингового центра как инструмента по расчету в нацвалютах, однако она сталкивается с рядом административных барьеров.

«По итогам заседания российско-турецкой межправкомиссии был принят ряд решений по теме расчетов в нацвалютах. Координатором в реализации этого проекта был назначен наш Деловой совет. Назначено проведение цикла мероприятий, одно из них должно было состояться в декабре в Торгово-промышленной палате в Москве, но мы были вынуждены его перенести из-за пандемии», — сказал глава российско-турецкого Делового совета.

По его словам, финансовые институты двух стран выразили готовность принять участие в круглых столах и конференциях на эту тему. «Это также поддержали представители центробанков двух стран, Минэкономразвития и Минпромторг РФ, деловые круги обеих стран. Ближайшее мероприятие планируем в конце января. Достигнута договоренность с турецкими партнерами в том, что они также окажут содействие в его подготовке», — добавил собеседник агентства.