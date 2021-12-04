Россияне нередко становятся жертвами мошенничества в соцсетях. Какие схемы чаще всего используют злоумышленники и как от них защититься, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель отдела исследования цифровых рисков DRP Group-IB Яков Кравцов.

Даже самые недоверчивые люди могут попадаться на уловки мошенников, действующих в социальных сетях. Сотрудники МВД регулярно информируют россиян о появлении новых способов обмана, связанных с использованием этих онлайн-площадок. Обычно злоумышленники сначала изучают аккаунт потенциальной жертвы, ее публикации и комментарии, а потом определяются со стратегией, считает Кравцов.

«Самый простой прием — это просмотр того, чем вы интересуетесь. После чего мошенники выберут схему, на которую вы с большей вероятностью попадетесь. Если вы, например, любите автомобили и где-то разместили объявление о покупке машины, вполне вероятно, вам поступит «выгодное» предложение с хорошей скидкой. Второй прием — это реклама, также направленная на конкретных пользователей и учитывающая круг их интересов, возраст и пол», — сказал он.

Кроме того, мошенники могут взламывать страницы пользователей соцсетей и отправлять их друзьям просьбы о помощи, продолжил эксперт. Он посоветовал владельцам аккаунтов внимательно следить за тем, какие сообщения и кому рассылаются от их имени. А получателям сомнительных писем стоит тщательно проверять их, прежде чем реагировать, добавил Кравцов.

По его мнению, самый надежный способ защититься от злоумышленников в соцсетях — просто отказаться от размещения информации о себе в Интернете.



«Нужно включить «режим паранойи», вплоть до того, чтобы нигде не указывать дату рождения. Не стоит распространяться на широкую аудиторию о своих ближайших планах, например об отпуске. Потому что злоумышленники работают не только в Сети, но и офлайн. В такой связке они могут доставить много неприятностей обычным пользователям. Лучше максимально закрыть все данные о себе», — порекомендовал Кравцов.