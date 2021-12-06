В Санкт-Петербурге 2 и 3 декабря прошел XIX Российский облигационный конгресс Cbonds, где «Инвестиционный банк Синара» выступил генеральным партнером.

«Инвестиционный банк Синара» был представлен в двух панельных дискуссиях.

Алексей Виноградов, директор департамента долговых рынков «Инвестиционного банка Синара», выступил в сессии «Корпоративные облигации: итоги года», в которой также приняли участие представители Газпромбанка, BCS Global Markets, Совкомбанка, МКБ, «Сбера», АКРА, Россельхозбанка.

Дмитрий Харлампиев, начальник управления инвестиционных стратегий «Инвестиционного банка Синара», поучаствовал в дискуссии «Рост процентных ставок, дефолты и замедление экономики: как портфельные управляющие борются с этими и другими рисками».

«Подводя итоги года, должен отметить слаженную работу коллектива «Синара», в сложный для рынка год сумевшего добиться весомых результатов», — поделился Алексей Виноградов, директор департамента операций на долговых рынках.

«Инвестиционный банк Синара» дебютировал в этом году на Awards в CBonds и получил свои первые награды в категориях:

«Лучшая сделка первичного размещения в банковском секторе».

«СТМ — лучшая сделка первичного размещения эмитента машиностроительного сектора».

«Лучшая сделка первичного размещения в нефтегазовом секторе».

«Лучшая сделка первичного размещения high-yield в финансовом секторе».

«Лучшая сделка секьюритизации».

«Лучшая аналитика по рынку облигаций» (награду приняли руководитель направления анализа рынка облигаций Александр Афонин и старший экономист Сергей Коныгин).

«Прорыв года» (от лица департамента долгового капитала награду получил директор департамента Рустем Кафиатуллин).

«Наша награда — это большой кредит доверия со стороны наших клиентов. Уверен, что мы и в наступающем году сделаем много интересных и сложных сделок», — сказал Рустем Кафиатуллин.



«Я чрезвычайно рад за своих коллег, которые на высококонкурентном рынке смогли получить признание авторитетного партнера! Уверен, впереди нашу команду ждут новые победы», — прокомментировал награждение Кирилл Таченников, директор аналитического департамента «Инвестиционного банка Синара».