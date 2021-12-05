СПБ Биржа 6 декабря 2021 года с 17:30 мск начнет организованные торги обыкновенными акциями класса «А» компании Yandex N.V. (YNDX), сообщила пресс-служба торговой площадки.

«Начиная с 7 декабря 2021 года ценные бумаги Yandex N.V. будут доступны для совершения сделок в режиме основных торгов с 7:00 до 1:50 мск (следующего дня), включая утреннюю дополнительную торговую сессию. Ценные бумаги Yandex N.V. будут входить в группу инструментов «иностранные ценные бумаги», — говорится в релизе.

По ценным бумагам Yandex N.V. каждый торговый день начиная с 15:30 мск будет установлен период дополнительной ликвидности, в рамках которого участникам торгов СПБ Биржи будет доступна ликвидность американских площадок посредством технологии Smart Order Routing, обрабатывающей заявки инвесторов по принципу Best Execution (исполнение сделок по наилучшей цене).

Торговля и расчеты по сделкам с ценными бумагами Yandex N.V. (ISIN NL0009805522) будут осуществляться на СПБ Бирже в долларах США, минимальный лот — одна акция.