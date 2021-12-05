Экспобанк увеличил процент на остаток по «Цифровой карте». Теперь по ней можно получать до 10% годовых на остаток, сообщила пресс-служба кредитной организации.
На остаток по карте до 5 млн рублей в декабре и январе будет начисляться 10% годовых (при тратах по карте более 10 тыс. в месяц) или 8% годовых (при сумме операций менее 10 тыс. рублей). С февраля 2022 года доходность по карте составит 7,5% годовых (при тратах от 10 тыс. рублей) или 5% (при сумме операций по карте до 10 тыс. рублей).
При совершении покупок по карте от 5 тыс. рублей в месяц клиент получает кэшбэк 1% в виде бонусов без ограничений по максимальной сумме баллов. Обслуживание и выпуск карты бесплатны.
«Цифровая карта» — это бесплатная карта без физического носителя, которая выпускается в мобильном приложении или личном кабинете интернет-банка Expo-Online. Оформить карту можно в два клика, и она сразу становится доступна для безналичной оплаты через Google Pay, Apple Pay или Samsung Pay, покупок в интернет-магазинах и переводов. С помощью смартфона с цифровой карты также можно снимать наличные в банкоматах, поддерживающих бесконтактные операции», — напомнили в финучреждении.
Самые популярные дебетовые карты с процентом на остаток
|Название
|Проценты на остаток, %
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cashback
|до 5%
|0
|до 30%
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Лиц.№ 316
|до 5%
|0 - 790
|нет
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Лиц.№ 2590
|до 4,5%
|0
|до 20%
|
Лиц.№ 1885
|до 8%
|0
|до 2%
|
Лиц.№ 1326
|до 10%
|0 - 3 588
|до 10%
|
Лиц.№ 2766