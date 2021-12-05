Экспобанк увеличил процент на остаток по «Цифровой карте». Теперь по ней можно получать до 10% годовых на остаток, сообщила пресс-служба кредитной организации.



На остаток по карте до 5 млн рублей в декабре и январе будет начисляться 10% годовых (при тратах по карте более 10 тыс. в месяц) или 8% годовых (при сумме операций менее 10 тыс. рублей). С февраля 2022 года доходность по карте составит 7,5% годовых (при тратах от 10 тыс. рублей) или 5% (при сумме операций по карте до 10 тыс. рублей).

При совершении покупок по карте от 5 тыс. рублей в месяц клиент получает кэшбэк 1% в виде бонусов без ограничений по максимальной сумме баллов. Обслуживание и выпуск карты бесплатны.

«Цифровая карта» — это бесплатная карта без физического носителя, которая выпускается в мобильном приложении или личном кабинете интернет-банка Expo-Online. Оформить карту можно в два клика, и она сразу становится доступна для безналичной оплаты через Google Pay, Apple Pay или Samsung Pay, покупок в интернет-магазинах и переводов. С помощью смартфона с цифровой карты также можно снимать наличные в банкоматах, поддерживающих бесконтактные операции», — напомнили в финучреждении.



