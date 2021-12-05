Каждый 11-й россиянин планирует вручать подарки коллегам на Новый год. Средний бюджет на новогодние подарки в этом году — 13 тыс. рублей, показал опрос сервиса по поиску работы SuperJob. По сравнению с прошлым годом планируемые расходы на новогодние подарки выросли на 10%, но пока они чуть меньше, чем до пандемии.



Так, в прошлом году россияне планировали потратить на подарки 11,8 тыс. рублей и 13,5 тыс. в 2019-м.

Согласно исследованию, 9% россиян готовят новогодние подарки для коллег, и это больше, чем год назад (в 2020-м было 6%). Друзей будут одаривать 19% опрошенных. Каждый третий планирует порадовать презентом свою вторую половину (32%). 12% не забудут про себя. Но чаще всего поздравляют, конечно, родню (66%). 16% не планируют покупку подарков на Новый год.



Женщины дарят подарки чаще, чем мужчины, но укладываются в более скромную сумму (10 тыс. и 15,7 тыс. рублей соответственно). Бюджет на новогодние подарки ожидаемо растет с увеличением уровня доходов опрошенных: в среднем 10 тыс. рублей у россиян с зарплатой до 30 тыс. рублей и 17,8 тыс. у тех, кто зарабатывает от 80 тыс. в месяц.