Самым «дорогим» ущербом по автокаско за 2021 год стал июньский ливень, который затопил BMW X1 в Одинцово Московской области, выплата составила 2,5 млн рублей. Таковы данные рэнкинга выплат за ущерб, которые нанесли легковым машинам различные предметы и природные явления, составленного экспертами страховой компании «Согласие».



Наиболее «убыточным» признан град в Павловском районе Краснодарского края в июне 2021 года: он нанес Kia Rio ущерб на 623,5 тыс. рублей. В Карачаево-Черкесской Республике был помят градом BMW X6 (выплата — 602,3 тыс. рублей). В Екатеринбурге машина Volvo XC90 получила повреждения по той же причине на сумму 267 тыс. рублей. Сильный дождь, град и ветер повредили Hyundai Creta в Брянске (выплата — 237,2 тыс. рублей).



Большинство случаев падения глыб снега и льда приходится на февраль и март, остальные — на ноябрь, декабрь, январь. Самая «дорогая» льдина рухнула в Калуге. Она нанесла ущерб Volkswagen Touareg на 1,3 млн рублей. Такой же случай был в столице, водитель BMWX6 получил выплату в размере 957,2 тыс. рублей. Снег упал на Mercedes-Benz при въезде в тоннель на Ленинградском проспекте в Москве, убыток составил 814,1 тыс. рублей. Нередко в результате падения снега и льда наступает полная конструктивная гибель машины. Так, Smart Fortwo в Сочи был разбит в «тоталь» навесом, рухнувшим под тяжестью снега (возмещение — 1 млн рублей). Volkswagen Polo признан непригодным для восстановления из-за снежной глыбы, обрушившейся с крыши дома в Обнинске (выплата — 721,8 тыс. рублей). А самой «дорогой» сосулькой признана та, что повредила Jaguar XJ в столице на сумму 170,8 тыс. рублей. Кусок льда может отлететь и от едущей впереди машины. Такой случай произошел на Новорижском шоссе, владелец Mercedes-Benz S350 получил возмещение в размере 138,8 тыс. рублей.

Парковать машины под деревьями опасно: повреждения могут нанести и ветки, и деревья, рухнувшие на транспорт целиком. Наибольший ущерб (962,9 тыс. рублей) причинило дерево, упавшее на Toyota Land Cruiser 200 в г. Чайковский (Пермский край) из-за урагана. В г. Электросталь (Московская область) дуб, не устоявший под сильным ветром, повредил Renault Kaptur (672,4 тыс. рублей). В Москве владелец Volkswagen Tiguan, на который рухнуло дерево, получил выплату в размере 643,5 тыс. рублей. В Сочи упавшая ветка повредила Audi Q5 (возмещение — 484 тыс. рублей.). Падение дерева стало причиной ущерба Nissan X-Trail в г. Мытищи (выплата 479,3 тыс. рублей) и Skoda Rapid в Москве (443,6 тыс. рублей). Причем авто клиента может находиться на парковке, как, например, в Воронеже (Volkswagen Polo, выплата — 262,6 тыс. рублей), в лесу (село в Астраханской области, возмещение за ущерб Honda CR-V — 71,1 тыс. рублей) или ехать по дороге, вдоль которой спиливают деревья (Красноярск, выплата за повреждения Mercedes-Benz S500 — 103,6 тыс. рублей).

Распространенная причина повреждений авто — камни, вылетающие из-под колес едущих впереди машин. Камень, причинивший ущерб на самую крупную сумму (827,3 тыс. рублей), попал в BMW X5 на автодороге Томск — Мариинск. Ветровому стеклу Rolls-Royce Phantom на Варшавском шоссе был причинен ущерб на сумму 689,2 тыс. рублей. На трассе М-2 Тула — Москва камень повредил Rolls-Royce Wraith (выплата — 658,9 тыс. рублей). Стеклу Bentley Continental на Звенигородском шоссе по той же причине нанесен ущерб в размере 565,7 тыс. рублей. В г. Бугуруслан из-за попадания множества камней повреждения получил BMW 530 (компенсация ущерба на сумму 410,5 тыс. рублей).

В столице Toyota Land Cruiser 200 была припаркована возле здания, от которого откололся кусок штукатурки, сумма ущерба составила 575,3 тыс. рублей. Стеклопакет, выпавший из окна, повредил стоявший у дома Mercedes-Benz GLC в г. Королев, его владелец получил выплату в размере 525,4 тыс. рублей. В г. Тольятти крыша здания обрушилась на Mitsubishi Outlander (возмещение — 447,1 тыс. рублей).