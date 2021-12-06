Минтруд подготовил поправки, которые меняют порядок оформления заявления на единовременное получение пенсионных накоплений для тех граждан, которые имеют на это право. Соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов, пишет РБК .

В документе прописано, что подать заявление на единовременную выплату можно через портал госуслуг. Повторное заявление на получение выплаты можно будет подать через пять лет. Рассматривать заявление гражданина о выплате в Пенсионном фонде России будут в течение пяти дней. О принятом решении также будут уведомлять через госуслуги. Граждане, чья пенсия формируется в негосударственном пенсионном фонде, также могут подать заявление на выплату через госуслуги.

Новый порядок подачи заявления на оформление выплаты начнет действовать с 1 июля.

Минтруд предложил поправки после того, как в ноябре премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о дистанционном оформлении единовременной пенсионной выплаты. Он подчеркивал, что это решение принято в рамках формирования социального казначейства — современной платформы, которая должна сделать систему помощи гражданам максимально удобной и технологичной, избавив их от «необходимости ходить по инстанциям и стоять в очередях». По словам Мишустина, после введения изменения гражданам в большинстве случаев не нужно будет ходить в ПФР и отправлять документы по почте.

Единовременная выплата производится только из накопительной части пенсии. На нее могут претендовать:

мужчины 1953—1966 годов рождения и женщины 1957—1966 годов рождения, если они официально работали с 2002 по 2004 год, а их работодатель платил страховые взносы в пенсионный фонд;

граждане, получающие пенсию по инвалидности или в связи с утратой кормильца, у которых нет достаточного стажа для страховой пенсии;

участники программы государственного софинансирования пенсионных накоплений (вступить можно было до 31 декабря 2014 года).

Выплаты производят как ПФР, так и негосударственные пенсионные фонды. Подать заявление могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Выплату назначают, когда расчетный размер накопительной пенсии меньше 5% по отношению к сумме накопительной и страховой пенсий.

Ранее Минтруд утвердил изменения в порядке выплаты пенсий, они начнут действовать 1 января. Так, пенсионеры смогут получать накопительную часть пенсии от ПФР, если ранее ее выплачивал негосударственный фонд, прекративший деятельность. Также из пенсий людей, которые были признаны банкротами, не будут производиться удержания по судебным листам. Однако какие-то суммы могут удерживаться, если до этого человеку начисляли пенсию больше положенного размера.



Кроме того, пенсии выплатят и доставят раньше, если на территории, где живет получатель, объявили режим чрезвычайной ситуации.