Банк России предлагает оценивать полезность и потребительские риски новых банковских, страховых, инвестиционных и других финансовых продуктов перед их выводом на рынок или обновлением. Это предотвратит продажу продуктов, которые не несут явной пользы потребителю, а предназначены только для извлечения максимальной прибыли финансовыми компаниями, поясняет регулятор, выпустивший консультативный доклад на эту тему.

В ЦБ отмечают, что такая оценка является частью концепции управления продуктом (Product Governance). Во многих странах она уже стала одним из ключевых инструментов защиты прав потребителей. В консультативном докладе изложены возможные подходы к ее внедрению на российском рынке.

Чтобы предлагать потребителю нужный именно ему продукт, финансовые компании должны изучать целевые аудитории и их запросы, а также раскрывать риски, рассуждают в ЦБ. Важным критерием оценки продукта является вероятность дополнительных расходов, комиссий, потери вложенных средств либо неполучения дохода, предусмотренного условиями договора. Регулятор также предлагает вести мониторинг продаж нового продукта, чтобы на ранних стадиях выявлять проблемы и вносить необходимые коррективы.

Ключевым вопросом является выбор модели оценки и степень вовлеченности в нее регулятора, поскольку от этого зависит сопоставимость получаемых результатов и их раскрытие. В докладе предлагается обсудить как вариант, при котором сами участники рынка оценивают потребительские риски своих финансовых продуктов, так и способ централизации этих процессов, а также возможные сочетания двух подходов.



«При выпуске на рынок необходимо проверить, подходит ли этот кредит, вклад, инвестиционный инструмент или страховка конкретной категории клиентов, насколько понятна и прозрачна система ценообразования и комиссий, — комментирует руководитель службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута. — Это позволит предотвратить появление на рынке предложений, которые несут людям только разочарование и потерю денег».