Премьер-министр Михаил Мишустин по итогам заседания правительственной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) 1 декабря поручал Минэкономразвития и ФНС подготовить изменения в систему применения бизнесом кодов ОКВЭД, пишут «Ведомости» , уточняя, что на данный момент концепция реформы в целом разработана.

Так, коды ОКВЭД предлагается определять по единой методике, исходя из объема выручки на соответствующий вид деятельности: компаниям или ИП нужно будет указать те виды бизнеса, которые в общей сложности покрывают не менее 80% совокупной выручки, при этом нельзя будет проигнорировать направления, которые занимают в доходах более 10%; вводить лимиты на количество видов деятельности, которые вправе указать компания, не планируется, ограничивать бизнес в праве вести любую деятельность безотносительно выбранных кодов ОКВЭД (за исключением лицензируемой) также намерений нет.

Отмечается, что основным будет считаться тот вид деятельности, от которого компания получает наибольшую выручку, при этом уже не будет иметь столь принципиального значения, какой код является основным, а какие выступают дополнительными; структурирование деятельности исходя из долей выручки позволит более гибко применять к бизнесу те или иные нормы, а в перспективе — и меры поддержки.

При изменении структуры выручки более чем на 20 процентных пунктов бизнесу нужно будет официально ее обновить и уточнить коды ОКВЭД, этот подход рассматривается в качестве базового; такой уровень ковенанта избран для того, чтобы избежать ежегодных издержек на обновление документов и уменьшить административную нагрузку на бизнес.

Для некоммерческих организаций распределение выручки не всегда может объективно иллюстрировать структуру деятельности, поскольку это не является их самоцелью, поэтому коды НКО будут присваиваться исходя из численности работников по тому или иному виду деятельности (основным ОКВЭД будет тот, где зарегистрировано больше всего персонала и т. д.); при этом не планируется изменений в основных положениях законодательства, согласно которым бизнес вправе осуществлять любую деятельность безотносительно выбранных кодов ОКВЭД (за исключением лицензируемой).