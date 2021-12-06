СберБанк повысил ставки по базовым ипотечным программам. Размер повышения составил до 1 процентного пункта в зависимости от программы.

Теперь получить кредит на покупку готового или строящегося жилья клиенты «с улицы» могут под 9,8—10,3% годовых, на строительство жилого дома — под 10,4%, на приобретение земельного участка и загородной недвижимости — под 9,8%, на покупку гаража или машино-места — под 10,6% годовых.

Если сумма кредита при покупке строящегося или готового жилья составляет более 12 млн рублей, заемщики могут воспользоваться специальной программой «Ипотека Плюс». Обновленная процентная ставка по предложению составляет 9,2% годовых.

Рефинансировать действующий ипотечный кредит, оформленный в стороннем банке, теперь можно под 9,6—10,1% годовых.

Процентная ставка по военной ипотеке теперь составляет 8,9% годовых.

Одновременно банк снизил с 6,05% до 5,85% минимальную ставку по ипотеке с господдержкой. Такая ставка будет действовать при оплате заемщиком 20-процентного первоначального взноса. Максимальная ставка осталась на прежнем уровне — 6,25% годовых, она применяется при первоначальном взносе от 15%.

Остальные условия кредитования остались прежними. Для зарплатных клиентов банка действует дисконт по базовым программам в размере 0,5 п. п. При отказе клиента от страхования жизни предусмотрена надбавка к ставке в размере 1 п. п. При приобретении готового жилья и загородной недвижимости в банке действуют скидки в размере 0,3 п. п., если недвижимость выбрана на Domclick.ru. Аналогичный дисконт предоставляется за согласие клиента на электронную регистрацию сделки.

Минимальный взнос из собственных средств заемщика составляет 10% от стоимости квартиры (20% — по «Ипотеке Плюс»), 25% — гаража или машино-места, участка, загородной недвижимости либо при строительстве жилого дома. При кредитовании без подтверждения дохода минимальный первоначальный взнос клиента — 20%. Максимальный коэффициент «кредит/залог» при рефинансировании составляет 85%. Допустимая сумма кредитования — от 300 тыс. до 100 млн рублей, срок может достигать 30 лет.



Получить денежные средства на любые цели под залог недвижимости теперь можно по ставке 10,4% годовых (ранее — 10,1%); если заемщик получает заработную плату на счет карты или вклада в СберБанке, то ставка снижается на 0,5 п. п. Условия действуют при оформлении личного страхования, а при отказе надбавка составит 1 п. п. Обязательно страхование в пользу банка передаваемого в залог имущества (за исключением земельного участка) от рисков утраты или гибели, повреждения на весь срок действия кредитного договора.