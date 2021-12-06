Новые нормы регулирования рынка микрозаймов могут привести к уходу с рынка до 50% игроков, пишет «Коммерсант» со ссылкой на его участников. Уходить будут небольшие компании, бизнес которых окажется нерентабельным, при этом для игроков из топ-50 серьезных угроз нет: они ориентированы на более долгосрочные продукты, приближенные к банковским.

В конце прошлой недели в рамках конференции НАУМИР участники рынка обсудили последствия грядущих изменений в регулировании микрозаймов. В середине ноября в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий ограничение предельных ставок по микрозаймам до 0,8% в день — на 20% ниже, чем сейчас.

По прогнозам IDF Eurasia, в результате доступа к финансированию могут лишиться несколько миллионов человек. Если взять за каждый дальнейший шаг снижения предельно допустимой максимальной ставки 0,2 процентного пункта, то при ее уменьшении до 0,6% количество покинувших сектор игроков возрастет минимум вдвое — до 600—700, полагают в компании. По оценкам ЦБ, при снижении уровня ставок до 0,8% в день покинуть рынок могут до 300 игроков.

Ограничения в большей степени затронут бизнес компаний из сегмента займов «до зарплаты» (PDL), то есть порядка 50% от общего количества МФО в госреестре, полагает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Игорь Алексеев.

Микрофинансовые организации ждет реформа Регулирование деятельности микрофинансовых организаций (МФО) и кредитных потребительских кооперативов (КПК) планируется ужесточить, пишут «Известия» со ссылкой на проект основных направлений развития финансового рынка на 2022—2024 годы. Так, ЦБ намерен установить требования к деловой репутации руководства кредитных кооперативов, а на МФО распространить ограничения на продажу заемщикам дополнительных услуг.

Уход с рынка малых и ряда средних МФО, риск-аппетиты которых несколько выше, чем у крупных игроков, несет риск потери доступа к легальным средствам для заемщиков этих компаний, считает директор СРО «МиР» Елена Стратьева: «Большинство клиентов небольших компаний не соответствуют скоринг-критериям компаний топ-50». Клиенты ушедших с рынка игроков будут перераспределяться по крупнейшим, но замещение произойдет не в полном объеме: «клиенты просеются через фильтр ужесточенного скоринга», уверена гендиректор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко, в результате «крупнейшие игроки тоже лишатся части заемщиков».

По итогам первого полугодия количество клиентов МФО составляло 21 млн человек. Если оценивать количество «плохих» клиентов, которые не смогут пройти скоринг в новых условиях, в 10%, тогда число выпавших клиентов составит около 2 млн, но это не означает, что число клиентов МФО сократится так же, подчеркивает старший аналитик ИК «Иволга Капитал» Марк Савиченко. «После последнего ограничения ставки до 1% число клиентов только выросло, — пояснил он. — Проникновение рынка МФО в России не очень глубокое, еще существует потенциал для роста, но состав клиентов, безусловно, изменится».

Как следует из материалов ЦБ, клиентская база МФО за девять месяцев текущего года увеличилась на 35,2% в годовом сравнении. Так что критичных рисков для отрасли новое регулирование не принесет, оно лишь усилит существующие тенденции — концентрацию рынка вокруг крупнейших игроков. Рентабельность бизнеса также вряд ли значительно снизится: новое регулирование ограничит займы самым рисковым заемщикам, что снизит размер резервов и увеличит собираемость, полагает Савиченко.