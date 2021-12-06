На первых утренних торгах акциями на Московской бирже в понедельник, 6 декабря, объем торгов составил почти 3,5 млрд рублей. Сделки с 87 бумагами заключали 44 участника торгов и 27 тыс. их клиентов. Такие данные представила Мосбиржа.

В общем объеме торгов доля клиентов из Сибирского федерального округа составила 8,3%, из Дальневосточного ФО — 6,4%.

С 6 декабря 2021 года продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи увеличилась на три часа за счет внедрения утренней торговой сессии. Теперь торги проводятся 17 часов в сутки — с 6:50 до 23:50 мск.

В утренние часы инвесторы могут совершать сделки с акциями из индекса Мосбиржи , а также с наиболее ликвидными иностранными акциями и расписками . В перспективе на утренних торгах станут доступны операции с биржевыми фондами.

«С запуском утренней сессии клиенты Сибири и Дальнего Востока, а также Азиатского региона получили возможность участвовать в торгах на Московской бирже в более удобное для них время. Участники рынка могут быстрее реагировать на изменения мировой рыночной конъюнктуры и реализовывать дополнительные торговые и арбитражные возможности в утренние часы», — подчеркивается в релизе.

Как сообщается, «с запуском утренних торгов на рынке акций расчет индекса Мосбиржи теперь осуществляется с 7:00 до 23:50. В течение основной торговой сессии индекс Мосбиржи рассчитывается с 9:50 до 18:50 и публикуется с использованием тикера IMOEX. В течение всего торгового дня индекс Мосбиржи публикуется с использованием тикера IMOEX2. Официальным значением закрытия по-прежнему является значение индекса на 18:50. Подробное расписание и другие детали приводятся в сообщении торговой площадки.

На Московской бирже 6 декабря также стартовал конкурс Wake Up MOEX для участников утренней торговой сессии на рынке акций.

К конкурсу допускаются физические лица и участники торгов. Для каждой категории предусмотрены отдельные номинации.

Номинации для физических лиц:

«Успешный старт» (клиент, первым совершивший сделку на рынке акций в первый день проведения конкурса).

«Время инвестиций» (клиент, раньше других впервые открывший счет на фондовом рынке во время утренней сессии и совершивший хотя бы по одной сделке в день открытия счета и на следующий день после дня открытия счета).

«Макротрейдер» (клиент с максимальным объемом торгов на утренней сессии за время проведения конкурса).

«Солдаты удачи» (десять клиентов, совершивших не менее десяти сделок за период проведения конкурса).

Номинации для участников торгов:

«Суперпосредник — оборот» (лучший брокер по обороту в утреннюю сессию).

«Суперпосредник — клиенты» (лучший брокер по числу активных клиентов в утреннюю сессию).