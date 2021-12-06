Банк России установил официальные курсы валют на 7 декабря.

Курс доллара понизился на 7,32 копейки, составив 73,6694 рубля (73,7426 рубля на 6 декабря). Курс евро опустился на 12,68 копейки до 83,1138 рубля (с 83,2406 рубля на 6 декабря).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся разнонаправленно по отношению к рублю. На 14:26 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,78 рубля (минус 6 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 14:26 мск стоил 83,36 рубля (плюс 10 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 73,5 до 73,88 рубля за доллар и от 83,01 до 83,48 рубля за евро.