Необходимо усилить ответственность работодателей за препятствование общественному контролю со стороны профсоюзов за выполнением условий отраслевого соглашения по оплате труда, считает министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Поднимался вопрос усиления ответственности работодателей за препятствие общественному контролю, который реализуют профсоюзные организации. Все это в совокупности дает нам определенный план совместной работы на ближайшее время, и я уверен, что здесь работу проведем в кратчайшие сроки», — сообщил в понедельник министр журналистам, комментируя итоги встречи с фракцией «Единая Россия».

Кроме того, в субботу министр провел рабочую встречу с главой профсоюза угольной промышленности Иваном Мохначуком по вопросу регулирования зарплат шахтеров. Он отмечал, что решения по изменению отраслевого соглашения в угольной промышленности в части корректировки распределения на условно-постоянную и условно-переменную части зарплаты будут выработаны с привлечением представителей профсоюзов и угледобывающих предприятий в течение декабря.

«Конечно, затронули вопросы оплаты труда — как бюджетного сектора, где правительство в ближайшее время будет внедрять отраслевые системы оплаты труда, так и вопросы оплаты труда в угольной промышленности», — добавил министр.

По его словам, на совещании также затронули вопросы контроля за реализацией этого соглашения в перспективе. «И здесь важно, что мы нашли общее понимание, что есть необходимость наделения государственным контролем за Рострудом, с тем чтобы при проверках на предприятиях проверять условия коллективного договора и условия отраслевого соглашения», — заключил он.