Количество брокерских счетов частных инвесторов на Московской бирже в ноябре 2021 года выросло на рекордные 1,6 млн, до 26,5 млн. Число физических лиц, имеющих доступ к биржевым рынкам, увеличилось в ноябре на 937,6 тыс., до 16,2 млн человек. Такие данные представила биржа, подчеркнув, что это наибольший приток за все время наблюдений.

В ноябре сделки совершали 2,6 млн человек — это максимальная активность клиентов на Московской бирже за всю историю.

Частные инвесторы вложили в ноябре в российские акции на Московской бирже рекордные 91 млрд рублей, в облигации — 100 млрд рублей. Наибольшая доля вложений в долговые бумаги — 79,5% — приходилась на корпоративные облигации, 18,1% — на государственные облигации, 2,4% — на еврооблигации.

В ноябре объем торгов акциями иностранных компаний на Московской бирже впервые превысил отметку в 100 млрд рублей и достиг 107,7 млрд. Это в 2,3 раза превышает среднемесячный объем с момента начала торгов иностранными акциями в августе 2020 года и на 55% больше объема торгов в предыдущем месяце.

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в ноябре составила 37,5%, облигациями — 14,7%, на срочном рынке — 41,6%, на спот-рынке валюты — 11,9%.

По итогам ноября количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов превысило 4,7 млн. Оборот по ИИС с начала 2021 года составил 1,6 трлн рублей. В структуре оборота 85% приходится на сделки с акциями, 7,8% — с облигациями, 7,2% — с биржевыми фондами.

По итогам ноября в «Портфель частного инвестора» (анализ проводится на основе обезличенных агрегированных данных по открытым позициям частных инвесторов в наиболее ликвидных акциях фондового рынка Московской биржи) вошли акции «Газпрома» (28%), «Норникеля» (15,7%), обыкновенные и привилегированные акции СберБанка (14,3% и 6,6% соответственно), акции НЛМК (6,7%), ВТБ (6,3%), «ЛУКОЙЛа» (6%), ММК (5,6%), «Северстали» (5,4%), «Полиметалла» (5,4%).



Из акций иностранных компаний в «Портфель частного инвестора» вошли ценные бумаги Alibaba (28%), Tesla (13%), Apple (11,3%), Baidu (9,9%), Virgin Galactic (8,3%), Boeing (6,5%), Intel (6,4%), Microsoft (5,9%), Meta (5,4%) и Alphabet (5,4%).