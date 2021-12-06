Показатели проектного финансирования долевого жилищного строительства в октябре 2021 года продолжили расти, сообщает пресс-служба регулятора.
Общий объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, на 1 ноября составил более 2,8 трлн рублей. При этом 0,7 трлн рублей со счетов эскроу по завершенным проектам уже перечислены застройщикам или направлены на погашение полученных ими кредитов.
Общий лимит действующих кредитных договоров, заключенных банками и застройщиками, достиг почти 6 трлн рублей.