«Зеленая» повестка и альтернативная энергетика все сильнее проникают во все сферы человеческой деятельности, подвергая сомнению целесообразность инвестиций в акции нефтяных компаний. Не добавляет оптимизма и текущая ситуация с ценами на нефть, которые с начала ноября устойчиво снижаются. Есть ли еще потенциал у акций российских нефтяников, или эта история уже в прошлом?