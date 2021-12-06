Прибыль до налогообложения Реалист Банка за девять месяцев 2021 года составила 306,4 млн рублей, что на 42,2% больше, чем за девять месяцев 2020 года. Такие данные отчетности по РСБУ представила кредитная организация.

Активы банка увеличились на 8,4% по сравнению с показателем на 1 октября 2020 года и составили 19,4 млрд рублей. Кредитный портфель до вычета резервов вырос на 12% в годовом выражении до 14,3 млрд. «Рост кредитного портфеля способствовал увеличению на 25,8% по сравнению с девятью месяцами минувшего года чистых процентных доходов, которые превысили 1,146 млрд рублей», — указывают в банке.



«Капитал банка также увеличился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и превысил 4,1 млрд рублей», — сообщается в релизе.