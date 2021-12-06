У ООО «Страховая компания «ВСК-Милосердие» (Москва, регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела 3978) отозваны страховые лицензии. Соответствующий приказ опубликован в понедельник на сайте Банка России.

Решение об отзыве лицензий принято на основании заявления страховщика в связи с его добровольным отказом от предусмотренной лицензиями деятельности, следует из документа.



У компании «ВСК-Милосердие» отозваны лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, и на осуществление обязательного медицинского страхования.