Из законопроекта о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2031 года исключили положение, которое касалось особо охраняемых природных территорий (ООПТ), — в случае принятия закона постройки на этих землях нельзя будет «амнистировать». Об этом в ходе слушаний комитета Госдумы по госстроительству, которые транслировались на сайте нижней палаты парламента, сообщил глава комитета Павел Крашенинников. Проект рекомендован комитетом ко второму чтению.

«Правительство боится, что в этих охраняемых зонах мы не сможем обеспечить порядок», — пояснил Крашенинников, отметив, что решение было поддержано КПРФ и «Справедливой Россией». Сам глава думского комитета с этим решением не согласен. «Я считаю, что если мы предоставили гражданам соответствующие объекты в пользование, то режим должен быть одинаковый», — отметил он.

Законопроект о продлении «дачной амнистии» прошел первое чтение в конце октября 2021 года. Проект был внесен Павлом Крашенинниковым и секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком.



«Дачная амнистия» предусматривает возможность легализовать частные дома, которые были построены до принятия Градостроительного кодекса (14 мая 1998 года) на участках, не оформленных в собственность. Этот упрощенный порядок был впервые введен в 2006 году, с тех пор им воспользовалось около 14 млн граждан. Срок действия «амнистии» неоднократно продлевался, сейчас он ограничен 1 марта 2026 года.