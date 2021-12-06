Вклад основных сегментов Рунета в российскую экономику по итогам 2021 года составит 8,6 трлн рублей, что на 29% выше относительно 2020-го. Это следует из прогноза Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), представленном в рамках 13-й недели российского Интернета RIW 20/21.

Уточняется, что из 8,6 трлн рублей 7,8 трлн приходится на электронную коммерцию (плюс 30% по сравнению с прошлым годом), 440,7 млрд рублей — на маркетинг и рекламу (плюс 26%), 179,4 млрд рублей — на инфраструктуру и связь (плюс 18%), 151,7 млрд рублей — на цифровой контент (плюс 23% в сравнению с 2020-м).

В 2020 году вклад экономики Рунета в экономику России составил 6,7 трлн рублей.

Кроме того, в ассоциации привели данные компании Mediascope, согласно которым аудитория Рунета в 2021 году составила 100,2 млн человек, что составляет 81,9% населения страны.