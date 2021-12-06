Московский Кредитный Банк запустил сервис по поиску и проверке зарубежных партнеров. Как сообщили в пресс-службе кредитной организации, любой клиент-предприниматель банка может дистанционно подобрать благонадежную компанию для масштабирования бизнеса.



Уточняется, что услуга предоставляется совместно с партнером Coface и включает в себя два сервиса: Business Finder (поиск иностранного контрагента) и Business Reports (проверка иностранного контрагента).

«Сервис по поиску иностранного контрагента позволяет выгружать информацию о предприятиях из крупнейшей базы бизнес-данных Центральной и Восточной Европы. Все компании прошли проверку кредитоспособности и подтвердили благонадежность для будущих деловых партнеров. В зависимости от страны и сферы бизнеса, клиент может подбирать интересующие компании, проводить анализ рынка и конкурентов в режиме онлайн», — говорится в релизе.

Сервис проверки иностранного контрагента дает возможность проводить комплексный анализ потенциального партнера. База данных содержит бизнес-справки более чем о 200 млн предприятий из 195 стран мира. Предприниматель может проверить финансовую отчетность компании, изучить данные о платежной дисциплине и графики ключевых индикаторов деятельности, ознакомиться с оценкой дебиторского риска, получить рекомендации по максимальной сумме коммерческого кредита и т. д. «Таким образом, клиент сможет сформировать исчерпывающее представление о партнере, с которым планирует развивать деловые отношения», — считают в банке.

Для того чтобы воспользоваться сервисами, необходимо открыть счет в МКБ, а также выбрать для себя тариф в зависимости от сегмента и оборотов бизнеса. А при открытии расчетного счета до 31 декабря, добавили в банке, МКБ в рамках специальной акции снизил размер комиссии за переводы иностранной валюты и отменил плату за валютный контроль для компаний — участников ВЭД.

Клиентам МКБ также доступен личный кабинет валютного контроля в системе «Ваш банк онлайн», который в режиме реального времени позволяет взаимодействовать и обмениваться документами с банком в рамках валютного контроля, а также получать важные напоминания. МКБ — участник системы SWIFT GPI, что дает клиентам возможность контролировать все этапы прохождения международного платежа, вплоть до зачисления контрагенту. В качестве бонуса банк выпускает бесплатную бизнес-карту.