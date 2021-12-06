Рубль завершил основную валютную сессию понедельника отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 19 копеек к предыдущему закрытию и составил 74,02 рубля. С начала торговой сессии было проведено 42,2 тыс. сделок на 2,8 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,5025—74,08 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 83,4375 рубля, увеличившись на 17 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено почти 5,77 тыс. сделок на 370,1 млн евро по курсам от 83,0075 до 83,53 рубля за евро.

К вечеру рубль начал отступать в парах с иностранными валютами — похоже, уклонение нерезидентов от рисов проявляется и тут, замечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. Впрочем, продолжает начальник отдела банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко, рубль пытается сохранять устойчивость, судя по всему, благодаря ценам на нефть.

«К вечеру стоимость марки Brent прибавляла более 2% и в течение дня предпринимала попытки закрепиться выше 72 долларов за баррель. Отметим, что в числе факторов роста цен на нефть выступало решение Саудовской Аравии о повышении цен для своих основных потребителей», — комментирует эксперт. Он добавил, что к вечеру рублю все же пришлось отступить, хотя в середине дня российская валюта укреплялась почти до 73,5 рубля.