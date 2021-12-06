Фактор пандемии был основной движущей силой рынка в течение почти двух лет, вызвав крах в 2020 году, а затем устойчивый рост на фоне программ вакцинации, которые позволили экономике восстановиться. Эксперты, опрошенные ведущими финансовыми СМИ, по-разному оценивают перспективы финансовых рынков в 2022 году.



Большинство стратегов, опрошенных Bloomberg , ожидают, что вирус станет второстепенным фактором в следующем году, поскольку появление противовирусных таблеток от Pfizer и Merck позволит человечеству эффективнее бороться с инфекцией. При этом большая часть экспертов не изменила свои прогнозы, несмотря на риск того, что новый вариант может не реагировать на существующие методы лечения.

В то же время глобальный директор по инвестициям в акции Fidelity International Ромен Бошер считает, что пандемию нельзя списывать со счетов. По его мнению, даже если вирус станет повсеместным явлением, различные ограничения, направленные на изоляцию инфицированных, «превратятся в устойчивое препятствие для роста».

Однако старший инвестиционный стратег финансовой компании Edward Jones Мона Махаджан уверена, что две главные причины рыночного беспокойства — коронавирус и политика ФРС — движут инвесторами слишком сильно.

«Существует больше шансов для роста, чем для неожиданного падения», — заявила она в интервью CNBC . Она уверена, что относительно высокие потребительские расходы, значительный уровень сбережений и сильный рост корпоративных доходов в США сыграют на руку инвесторам в следующем году. «Мы по-прежнему считаем, что рынки могут двигаться вперед, могут расти, возможно, не так высоко, как мы видели в последние три года, но соразмерно росту корпоративной прибыли и, возможно, с немного большей волатильностью», — сказала она. Махаджан уверена, что «в целом бычьему рынку еще предстоит развитие».

Что касается ФРС, Махаджан ожидает, что она свернет программу выкупа активов к марту 2022 года, а затем переоценит инфляцию и тенденции на рынке труда, прежде чем приступить к повышению процентных ставок.

Между тем долгосрочные инвесторы не должны позволять волатильности рынка влиять на их стратегии, замечает эксперт.

Также она уверена, что «в США мы снова увидим еще одну возможность для ценностной цикличной торговли», если в первой половине 2022 года вновь возникнут новые тенденции, указав на финансовые и промышленные сектора в качестве своих фаворитов. По ее словам, защитные сектора, такие как товары первой необходимости, медицинские и коммунальные услуги, также могут со временем наверстать упущенное из-за способности компаний перекладывать рост цен на потребителей.

Эксперт уверена, что прорывы в области вакцин, повышение темпов роста мировой экономики и возможное налаживание цепочек поставок могут помочь как развивающимся, так и развитым рынкам найти свои точки для роста в 2022 году.

Сергей МОЗГОЛОВ для Banki.ru

