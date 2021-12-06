Электронные сервисы Агентства по страхованию вкладов на едином портале государственных и муниципальных услуг стали доступны для юридических лиц.

Как сообщили в понедельник в агентстве, теперь на портале госуслуг любой вкладчик (физическое или юридическое лицо) банка, в отношении которого наступил страховой случай, может получить:

выписку из реестра обязательств банка перед вкладчиками с указанием размера возмещения по вкладам;

справку о выплаченных средствах и вкладах, по которым осуществлялась выплата страхового возмещения.

Для получения услуг не требуется представления бумажных документов и личного присутствия. «Услуги предоставляются агентством дистанционно в электронном виде и в режиме реального времени», — отмечается в релизе.

Воспользоваться услугами агентства могут все зарегистрированные пользователи портала госуслуг, имеющие подтвержденную учетную запись.



Для получения документов необходимо выбрать кредитную организацию из перечня организаций, в отношении которых наступил страховой случай. «Запрашиваемая информация отразится в личном кабинете на ЕПГУ, а на указанную в профиле электронную почту поступит уведомление о статусе заявления о предоставлении услуги», — сообщают в АСВ.